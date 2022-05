Last van stinkende zweetvoeten? 5 tips om de geur te verminderen

De lente is volop begonnen en na een aantal flink warme dagen hangt de aankomende zomer al voelbaar in de lucht. Veel mensen genieten van het zonnige weer, maar wanneer het echt heet wordt kunnen daar ook fysieke ongemakken bij komen kijken zoals overmatig zweten. Waar komt de geur vandaan en hoe kun je ervoor zorgen dat je fris blijft?

Zweetklieren in de voeten

Wanneer het erg warm is, helpt zweet je lichaam om af te koelen. Het vocht zelf bestaat voornamelijk uit water, zouten en olieachtige stoffen uit de talgklier. Per dag zweten we gemiddeld ongeveer een liter per dag waarvan zo’n tien procent, ongeveer de inhoud van een glas wijn, via de voeten. Met 125 duizend zweetklieren per voet zijn dat de meest zwetende lichaamsdelen.

Oorzaak van de geur

Zwetende voeten kunnen een sterke geur hebben, maar flink schrobben helpt niet altijd. Zweetvoeten stinken op zichzelf niet, de sterke geur die ontstaat kan namelijk allerlei oorzaken hebben. De geur is meestal afkomstig van bacteriën en schimmels op de huid. Wanneer die een tijdje verkeren in een te vochtige omgeving, nemen ze in aantal toe en gaan ze stoffen produceren waar onze neus gevoelig voor is. Gelukkig zijn er een verschillende dingen die je kunt doen tegen zweetvoeten.

Was regelmatig je voeten

Misschien een ‘no-brainer’, maar het is belangrijk om je voeten goed schoon te houden door regelmatig te wassen. Daarmee worden de bacteriën die de nare luchtjes veroorzaken gedood. Als je overdag je voeten even wil verfrissen en je kunt ze op dat moment niet wassen met water en zeep, dan kun je een voetspray tegen zweetvoeten gebruiken. Daarmee kun je de micro-organismen bestrijden en de oorzaak van de geur direct aanpakken.

Zorg voor de juiste sokken

Synthetische sokken dragen is vragen om problemen. Je kunt beter sokken dragen van wol, badstof of katoen. Deze materialen staan erom bekend gemakkelijk vocht op te nemen. Ook is het belangrijk om elke dag een schoon paar te dragen en na het sporten ook direct te wisselen.

Kies schoenen die goed ventileren

Rubberen gympen of gesloten laarzen zijn niet ideaal voor wanneer het heel warm is. Goed ventilerende schoenen zijn onmisbaar bij het voorkomen van nare geurtjes. Open schoenen zoals sandalen en slipper zijn de beste optie. Voor gesloten schoenen kun je het beste kiezen voor leer. Leer absorbeert het vocht namelijk het beste.

Laat je schoenen luchten

Het beste is om je schoenen een dagje te laten rusten nadat je ze hebt gedragen. Zo kunnen ze goed drogen en krijgen bacteriën geen voedingsstoffen om verder te leven.

Gun je voeten regelmatig een voetenbad

Als je eens in de zoveel tijd je voeten laat weken in een voetenbadje. Je kunt speciale bruisballen gebruiken of bijvoorbeeld theezakjes in het water leggen.