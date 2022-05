Insecteninvasie tijdens lente door warme winter

Er dreigt een heuse insecteninvasie tijdens de lente door de warme winter van dit jaar. Door het warme weer hebben veel insecten namelijk de kou overleefd en dat is te merken. Op weides en in groene zones zijn meer insecten dan na een ‘normale’ winter waarneembaar en ook rondom huizen en gebouwen zorgen de insecten nu al voor meer overlast dan normaal.

De typisch Hollandse winter is niet meer wat het is geweest. Waar voorheen november, december en de begin maanden van het jaar vooral koud waren, lijkt die koud nu steeds verder naar achteren op te schuiven. In 2021 kende ons land bijvoorbeeld ook de meest koude dagen in maart. En als de kou al toeslaat, dan is dat vaak van korte duur. Zo ook in 2022. Dit jaar hebben we amper koude dagen gehad, laat staan sneeuw of ijs. Jammer voor de sneeuwliefhebbers, maar goed voor de insecten.

Lekgeprikt

De winter lijkt minder op de winter dan voorheen, maar de zomer is ook niet wat het is geweest. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een warme maar nattere zomer dan voorheen. Dat zorgt ervoor dat de omstandigheden perfect zijn voor muggen. En niet zomaar een beetje muggen…Nee, heel veel muggen. De kans op een muggenbeet deze zomer is dus aanzienlijk groter dan in voorgaande jaren. Ook de overlast van wespen is door het milde klimaat groot. Het buiten houden van de wespen door een hordeur blijft een effectieve manier om te zorgen dat je binnen geen last hebt van al die vliegende beesten. En dat ze deze zomer langskomen, dat is helaas een feit.

Eikenprocessierups

Tot een aantal jaar geleden hadden we nog amper van dit insect gehoord, maar de eikenprocessierups lijkt een blijvertje en zorgt waarschijnlijk ook dit jaar weer voor grote problemen. De eitjes van deze rups zijn namelijk aan het eind van vorige zomer al gelegd. Of de winter nu wel of niet streng wordt, deze rups plant zich toch wel voort. Wat wél van belang kan zijn, is dat de zachte winter ervoor zorgt dat de eitjes eerder uitkomen. De verwachting is dat eind maart al eitjes uit zijn gekomen, je kunt de eikenprocessierups dus al op verschillende plekken mogelijk tegenkomen. In veel gemeenten is de rups bestreden, maar op de plekken waar niks tegen het dier is gedaan, ontstaan weer grote nesten. Menig eik hangt binnen mum van tijd weer vol met de diertjes waarvan de haren zorgen voor een sterk jeukend gevoel.

Nieuwkomer

Naast de eikenprocessierups lijkt Nederland ook een andere vaste nieuwkomer te kunnen verwelkomen: de letterzetter. De kleine bruine kevertje vind je terug in naaldbomen zoals de fijnspar en de lariks. Het diertje heeft het gemunt op verzwakte bomen, die juist door de hete zomers minder sterk zijn. De kevers leggen hun eitjes onder de bast van de boom en doordat de larven vervolgens zichzelf een weg door de vezels van de boom eten, sterft de boom langzaam af.