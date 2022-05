Alle verdachten rellen ADO nog vast, geen nieuwe aanhoudingen

De acht verdachten die zijn opgepakt na de rellen rond de wedstrijd van ADO Den Haag tegen Excelsior zitten nog vast. De politie meldt dat er nog geen nieuwe verdachten zijn opgepakt, maar dat wordt wel verwacht.

Na de wedstrijd in de play-offs voor promotie ging het mis in Den Haag. ADO had de wedstrijd verloren na strafschoppen en liep zo promotie mis. Veel ADO-fans bestormden het veld en gooiden met vuurwerk naar Excelsior-fans die nog op de tribune zaten. Buiten het stadion werden politieagenten met stenen bekogeld en één agent kreeg een klap met een ijzeren staaf. Vier agenten raakten gewond.

Vijf van de verdachten zijn afkomstig uit Den Haag, de andere komen uit Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Ze zijn tussen de 19 en 57 jaar.