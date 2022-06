Brainport Eindhoven: overbelasting stroomnet is ‘mokerslag’

De overbelasting van het stroomnet in Noord-Brabant en Limburg is een “mokerslag voor alles wat we belangrijk vinden in Nederland”, laat voorzitter John Jorritsma van de Stichting Brainport weten. Het samenwerkingsverband van techbedrijven rond Eindhoven stelt dat de stop van nieuwe bedrijfsaansluitingen “duurzaamheid, energietransitie en bedrijvigheid” raakt.

Jorritsma spreekt verder van “zand in de economische motor van ons land” en wijst erop dat Brainport een zogeheten mainport van Nederland is, net als bijvoorbeeld Schiphol en de haven van Rotterdam. “Hier maken we met duizenden bedrijven technologie en machines die de hele wereld over gaan. Die zijn nodig voor de grote transities waarvoor we allemaal staan, zoals de verduurzaming van energie en digitalisering.”

Tegelijkertijd merkt Jorritsma op dat het al lang “piept en kraakt in Brainport”. Hij wil de problemen “per ommegaande” gaan oplossen met het kabinet en netbeheerders TenneT en Enexis. De voorman van de stichting Brainport, tevens burgemeester van Eindhoven, wil daarom dat investeringen in energiezekerheid hoger op de agenda komen te staan. “Alle bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Brainportregio roepen nu al jaren dat de investeringen niet langer kunnen wachten.”