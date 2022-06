Amsterdam stopt voorlopig met deel Airbnb-boetes

In afwachting van nieuw beleid stopt de gemeente Amsterdam voorlopig met het uitdelen van een deel van de boetes aan Airbnb-verhuurders. Dat zei verantwoordelijk wethouder Zita Pels tegen de gemeenteraad. Ze gaf aan dat de controles op het naleven van de regels voor verhuur via het woningverhuurplatform wel doorgaan, maar dat er even geen boetes volgen totdat het nieuwe stadsbestuur het beleid hiervoor heeft aangepast.

Een woordvoerster bevestigt een bericht hierover in Het Parool. Het gaat daarbij niet om alle boetes, maar om eerste administratieve boetes van particuliere verhuurders met één woning.

In een commissievergadering van de gemeenteraad spraken donderdag diverse Amsterdammers over de hoge boetes die ze hebben gekregen voor het verhuren van hun woning, onder meer als gevolg van administratieve fouten. Volgens Pels gaat de gemeente deze gevallen bekijken en “waar nodig maatwerk toepassen”. Ze hoeven hun boete voorlopig niet te betalen.

Wie in Amsterdam via Airbnb zijn woning verhuurt, moet sinds vorig jaar een registratienummer bij de advertentie plaatsen. De gemeente handhaaft hierop. Dit is een van de maatregelen om de toeristische verhuur van huizen en appartementen in te perken. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het stadsbestuur echter aangegeven dat het boetesysteem voor particulieren wordt aangepast.