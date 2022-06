Liander: stroomnet in regio rond Roelofarendsveen zit vol

In de regio rond het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen zit het elektriciteitsnet vol, meldt netbeheerder Liander. De vraag naar stroom door ondernemers groeit in die plaats en omliggende dorpen als Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Leimuiden, Langeraar, en Ter Aar sneller dan het stroomnet verzwaard kan worden. Nieuwe bedrijven of extra aansluitingen voor bedrijven zijn daardoor naar verwachting de komende vijf jaar niet mogelijk.

Ook elders in het gebied van Liander zijn nieuwe knelpunten ontstaan, maar die zijn lokaler van aard. De problemen op het stroomnet spelen al enkele jaren. Door de aanleg van bijvoorbeeld zonneparken en windmolens wordt het net anders gebruikt dan voorheen. Ook gaan steeds meer woningen en bedrijven van het gas af, wat leidt tot meer stroomgebruik.

Woensdag maakten netbeheerders TenneT en Enexis bekend dat het stroomnet in heel Noord-Brabant en Limburg vol zit. Dat was het grootste gebied tot nu toe waar dat voor geldt. Eerder was ook in een deel van Amsterdam de capaciteit al bereikt.

VNO-NCW en MKB-Nederland riepen na de aankondiging over Noord-Brabant en Limburg het kabinet al op de regie te pakken over de netverzwaringen. De ondernemersverenigingen voorspellen dat de problemen de vergroening van het bedrijfsleven en het halen van klimaatdoelen moeilijker maakt.

Bij het bereiken van de capaciteit van het stroomnet worden huishoudens ontzien. Ook toekomstige bouwplannen zijn al meegenomen in de berekeningen van netbeheerders en komen niet in gevaar.