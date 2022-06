Ridderkerker aangehouden wegens cocaïnesmokkel via Antwerpen

De politie heeft dinsdag een 53-jarige man uit Ridderkerk aangehouden omdat hij meer dan 225 kilo cocaïne het land in wilde smokkelen. Dat meldt de politie donderdag.

De douane in de haven van Antwerpen trof de drugs aan in een container die uit Costa Rica kwam. De cocaïne zat verstopt tussen cassave, een eetbare wortel. Omdat de drugs bestemd was voor ons land werd de Nederlandse politie gealarmeerd. Na onderzoek is de verdachte uit Ridderkerk aangehouden. De politie heeft onder meer elektronische apparaten zoals telefoons en laptops en een groot contant geldbedrag in beslag genomen.

De waarde van een gram cocaïne ligt volgens verslavingszorg Jellinek tussen de 45 en 60 euro per gram. Dat zou de waarde van deze drugsvangst op een bedrag van tussen de 10,1 en 13,5 miljoen euro brengen.