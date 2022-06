Alle NS-stations voorzien van AED

Alle NS-stations zijn vanaf dit jaar voorzien van een AED, zo schrijven Prorail en de Nederlandse Spoorwegen. De partijen zijn de laatste jaren bezig geweest om de stations te voorzien van een AED om de overlevingskans tijdens hartproblemen te vergroten. In het eerste kwartaal van dit jaar is Station Woerden, als laatst overgebleven station zonder defibrillator, ook voorzien van een AED.

In totaal hangen er nu 575 AED’s op de 400 stations in Nederland. De defibrillators op de stations maken onderdeel uit van een groter netwerk met AED’s door heel Nederland. Prorail staat nog voor één taak om te zorgen dat de reanimatie-kansen op de stations vergroot worden: het vervangen van de AED’s op de 50 grote stations. Hier hangen nog vaak AED’s die niet gekoppeld zijn met HartslagNu, wat het landelijke reanimatie-oproepsysteem is voor burgerhulpverleners.

Noodzaak

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Dat kan in een sportaccommodatie of op een sportveld gebeuren, maar veelal in of om het huis. Dag en nacht. Binnen de eerste 6 minuten reanimeren en bij een schokbare hartritmestoornis defibrilleren met een AED biedt een overlevingskans van 50-70 procent. Elke minuut latere inzet van een AED, verlaagt de overlevingskans met 10 procent. Een ambulance heeft gemiddeld 8 à 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen. Daarom is de noodzaak dat een AED in de buurt altijd beschikbaar is, groot. Vaak worden de AED’s door instellingen of instanties geregeld, maar kunnen particulieren ook zelf een AED kopen.

HartslagNu

Iedereen die een erkende reanimatie-training heeft gevolgd, kan zich aanmelden bij HartslagNu. Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept het systeem burgerhulpverleners op die in de buurt van het slachtoffer zijn. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren en de dichtstbijzijnde AED op te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is. Stations spelen daarin nu een belangrijke rol omdat zij vaak centraal liggen en dus makkelijk te bereiken zijn. Bij een oproep van de AED, krijgt de beheerder een bericht van oproepsysteem HartslagNu.nl dat de AED mogelijk wordt gebruikt. In 50 procent van de gevallen sluit een burgerhulpverlener de AED aan voordat een ambulancemedewerker gearriveerd is. Dit heeft mede als oorzaak dat een burgerhulpverlener gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatsen is. Jaarlijks zijn er 8.000 reanimaties en ruim de helft van de slachtoffers heeft nog nooit eerder hartklachten gehad.

Landelijke dekkend

ProRail heeft een maatschappelijke functie en daarbij hoort ook maatschappelijke betrokkenheid. Zij kijken graag naar wat beter kan en niet alleen voor spoor en station, maar ook voor reizigers en omwonenden. Daarom plaatsen zij samen met NS en de Hartstichting op ieder station minimaal één AED. Dit vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. De nieuwe AED’s vervullen op maar liefst de helft van alle stations een extra belangrijke functie: ze dekken een AED-loze zone in de omgeving af. Dit is een gebied zonder een dag en nacht beschikbare AED in de buurt, die aangemeld is bij het oproepsysteem HartslagNu. Deze uitbreiding heeft dus een forse impact.