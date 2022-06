Tuinders openen deuren van hun bedrijven voor Kom in de Kas

Glastuinders in het hele land heten dit weekend bezoekers welkom in hun bedrijven. Tijdens de 43e editie van Kom in de Kas kunnen belangstellenden in twaalf regio’s terecht om zich te laten informeren over het werk en de producten van met name groenten-, bloemen- en plantentelers.

In een aantal regio’s in het land kan het publiek ook naar andere bedrijven, zoals veehouderijen en een bijenhouderij. Er worden bij de bedrijven diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd, zoals proeverijen en speurtochten door de kas. De meeste tuinders zijn op zaterdag open.

Kom in de Kas kon vanwege corona de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Vanwege de pandemie heeft de organisatie besloten om het jaarlijkse publieksevenement te verplaatsen van april naar juni omdat er nu meer mogelijkheden zijn om bezoekers te ontvangen.

Voor de coronacrisis kwamen er gemiddeld zo’n 200.000 bezoekers op Kom in de Kas af.