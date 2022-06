Eerste vaatje haring onder de hamer voor Stichting Ambulance Wens

Het eerste vaatje wordt dit jaar weer ‘gewoon’ geveild. De afgelopen jaren kon dat niet vanwege de coronaregels, maar dit jaar kan het weer. Met de veiling, in de visafslag van Scheveningen, markeert het Nederlands Visbureau de vangst van de eerste haringen van het jaar, de Hollandse Nieuwe.

De opbrengst gaat naar de Stichting Ambulance Wens, dat was al de bedoeling voordat de corona-pandemie uitbrak. Vrijwilligers van de stichting vervullen laatste wensen van terminale patiënten die afhankelijk zijn van ambulancevervoer.

In 2020 werd de haring symbolisch aangeboden aan zorgpersoneel. De huidige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers, toen nog voorzitter van Landelijk Netwerk Acute Zorg, nam het vaatje toen in ontvangst met Diederik Gommers, toen de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. De haring werd in een aantal ziekenhuizen rondgebracht.

Vorig jaar werd het eerste vaatje, ook als symbool, aangeboden aan GGD’ers, die toen bezig waren met de vaccinatie van mensen tegen het coronavirus. De haring werd toen in ontvangst genomen door André Rouvoet, de voorzitter van GGD-GHOR. Op meerdere GGD-locaties kregen toen medewerkers en mensen die een prik kwamen halen een haring.