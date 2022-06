Van der Burg: kritisch asielrapport is welkom advies

Het kritische rapport van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over de problemen met de opvang van asielzoekers is “een zeer welkom advies”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). In het rapport zeggen de adviseurs dat de overheid de asielcrisis zelf in stand houdt, en raden ze aan gemeenten te verplichten asielzoekers op te nemen.

Daarnaast moeten gemeenten ook verantwoordelijk worden voor asielzoekers die grote kans maken op een verblijfsvergunning. Dat is nu niet zo geregeld, aldus Van der Burg, die dinsdag het rapport in ontvangst neemt.

Er moet ook meer geld bijkomen voor organisaties die opvang regelen, aldus het advies. Van der Burg benadrukt dat het kabinet zich ook in het coalitieakkoord heeft voorgenomen geen grootschalige opvang te regelen die weer wordt gesloten wanneer het aantal asielzoekers weer afneemt. “Dat is niet alleen een zeer welkom advies, maar ook onderdeel van het beleid”, aldus de bewindsman.

Door asielzoekers over alle gemeenten te verdelen, ontstaan ook meer kleine opvanglocaties. “Dat is wel de meest ideale situatie”, aldus Van der Burg. Ook gemeenten en asielzoekers zelf zien liever kleine locaties. Maar “het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) geeft wel aan dat het moeilijk is om daar voldoende mensen voor te vinden.”