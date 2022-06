Van Lienden aanwezig bij zaak over ontslag mondkapjesstichting

Sywert van Lienden en zijn kompaan Bernd Damme zijn dinsdag beiden aanwezig in de rechtbank in Amsterdam voor de zaak omtrent hun ontslag als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Na een verzoek van het Openbaar Ministerie en de advocaten van meerdere mensen die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting werden zij eind april al geschorst. De advocaten van het duo verweren zich hiertegen.

Naast deze civiele procedure loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Aanleiding hiervoor was de aangifte die uitzendconcern Randstad eind december 2021 deed. Randstad stelde personeel aan SHA beschikbaar omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid.

In maart zaten Van Lienden en twee medeoprichters van SHA een aantal dagen vast voor verhoor over de mondkapjesdeal. Het OM heeft eind april voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire.