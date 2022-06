Aanmeldcentrum Ter Apel weer ‘propvol’, twintig tenten bezet

Zeker tachtig asielzoekers hebben de nacht van dinsdag op woensdag doorgebracht in tenten, die het Rode Kruis opzette op het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Daarnaast waren alle 130 stoelen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND bezet, hebben tientallen vluchtelingen in een sportzaal geslapen en zijn 95 asielzoekers naar een grote tent in Stadskanaal gebracht. Deze crisisnoodopvang in Stadskanaal is verlengd, aldus een woordvoerder van het COA.

Het Rode Kruis heeft vijftig tenten geplaatst op het terrein van het COA in Ter Apel. In de nacht van dinsdag op woensdag waren daar twintig van bezet. De tenten zullen zeker enige tijd blijven staan, want er is sprake van een “absolute noodsituatie”, aldus het COA. Met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is eigenlijk afgesproken dat er niet meer dan maximaal 2000 mensen de nacht zullen doorbrengen in het Groningse dorp. “Maar we zijn dankbaar dat Westerwolde ook vindt dat het plaatsen van tenten nu een oplossing is om te voorkomen dat mensen ’s nachts buiten in het gras moeten zitten. Dat is niet acceptabel”, aldus het COA.

Volgens het COA leveren vooral de gemeenten in de noordelijke provincies momenteel “een onvoorstelbare inspanning” om slaapplekken te vinden voor asielzoekers. Een structurele oplossing voor langere tijd is nog niet in zicht. Het COA verwacht dat Ter Apel de komende weken steeds te weinig slaapplaatsen heeft voor het aantal arriverende vluchtelingen.