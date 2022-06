KNRM waarschuwt: spring tijdens warmte niet zomaar het water in

Wie komende dagen in het zomerse weer gaat bootje varen, moet niet zomaar het water induiken. “Voel eerst even hoe koud het is”, adviseert de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Vrijdag en zaterdag kan het flink warm worden. Weeronline waarschuwde mensen donderdag al voor de kans op een zonnesteek en verbranding.

Het is nog lente, dus het water kan koud zijn. Wie in het warme weer besluit om in een bootje te gaan varen, moet daar rekening mee houden, zegt de KNRM. “Als je er zomaar inspringt, loop je risico op een cold shock.” Dat is een schrikreactie waardoor je automatisch inademt en mogelijk water hapt, legt een woordvoerder uit. Vooral op groot open water, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer en de zee moeten mensen oppassen.

Reddingsbrigade Nederland merkt dat mensen tijdens de eerste warme dagen van het jaar weer even hun geheugen moeten opfrissen. “Hoe zat dat ook alweer, recreĆ«ren in open water?”, vat een woordvoerder het samen.

De organisatie wil mensen dan ook vooral herinneren aan de algemene wijsheden voor aan het strand. “Ten eerste: ga nooit alleen zwemmen in open water.” Als het water koud is, kun je bijvoorbeeld kramp krijgen. Dat kan gevaarlijk zijn als er niemand bij je is.

“Laat ook nooit je kinderen alleen in zee of op het strand. We zien aan het begin van het seizoen altijd een piek in het aantal zoekgeraakte kinderen.” Ouders kunnen bijvoorbeeld hun naam en telefoonnummer op de arm van hun kind schrijven, zodat ze makkelijker teruggebracht kunnen worden. Verder waarschuwt ook de Reddingsbrigade mensen voor de hoge zonkracht de komende dagen. “Smeer je goed in en blijf dat ook herhalen.”

De Reddingsbrigade is aanwezig op nagenoeg alle stranden om toezicht te houden op badgasten.