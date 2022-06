Rutte: liever goed overleg in asielcrisis, maar dwang is optie

Het kabinet wil de asielcrisis graag “in goed overleg” met gemeenten oplossen, maar als dat niet werkt is dwang mogelijk. “Dat wil je natuurlijk voorkomen”, zegt premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. In eerste instantie moet de nieuw opgetuigde crisisstructuur vooral “snel schakelen” met betrokken organisaties en overheden. Maar als dat niet lukt, zijn er inderdaad “wettelijke mogelijkheden” voor een dergelijke “stok achter de deur”.

Zoals nu voor de problemen in de asielopvang de crisisstructuur is opgetuigd, gebeurde dat eerder ook voor de opvang van Oekraïners. Vervolgens werd besloten om het mogelijk te maken gemeenten te dwingen om Oekraïense vluchtelingen op te nemen. Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), voorzitter van het crisisoverleg, kon eerder vrijdag niet zeggen of het kabinet dat nu ook overweegt. Wel vindt ze dat er “een doorbraak” nodig is om de druk op de asielketen te verlichten.

De toestanden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar asielzoekers met enige regelmaat op stoelen moesten slapen, waren voor het kabinet reden om de asielopvang als crisis te beschouwen. “Dit is om je te schamen, mensen liggen voor het centrum in het gras”, aldus de premier. Allereerst vindt hij dan ook dat de drukte in het aanmeldcentrum verholpen moet worden. Maar Rutte vindt het nog belangrijker dat de doorstroming van asielzoekerscentra naar woningen beter gaat. Statushouders, die in Nederland mogen blijven, moeten volgens hem kunnen beginnen aan hun integratie in de samenleving en ook aan het werk kunnen.