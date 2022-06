Tot 10 jaar cel geëist voor overvallen op BN’ers

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag celstraffen tot tien jaar geëist tegen de verdachten van een reeks gewelddadige overvallen, waaronder die op YouTube-ster Nikkie de Jager en een mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp. Wat het OM betreft is er genoeg bewijs dat de verdachten van 21 tot en met 33 jaar uit Rotterdam en Ridderkerk samen een criminele organisatie vormen.

Het OM houdt acht verdachten in wisselende samenstelling verantwoordelijk voor vier overvallen en drie inbraken in 2020. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Ze kozen hun doelen zorgvuldig uit, zei de officier.

Nikkie de Jager, bekend van het YouTube-kanaal NikkieTutorials, werd op 8 augustus 2020 met haar verloofde overvallen in hun eigen huis door vier mannen, gewapend met een pistool en een koksmes. De slachtoffers werden op stoelen vastgebonden met ducttape, tiewraps en touwen.

De overvallers gingen ervandoor met onder meer waardevolle sieraden, sleutels en een tas van het merk Louis Vuitton. Voor deze overval en andere misdrijven eiste het OM 8 jaar cel tegen de Eddie N. (25), 10 jaar cel tegen Hamza T. (23) en 9 jaar tegen Said O. (33), naast een locatieverbod van vijf jaar voor de woonplaats van De Jager.

Van N. is DNA in de woning van De Jager gevonden. De vluchtauto van de mannen was volgens het OM van T., wiens telefoon bovendien aanstraalde op een zendmast in de woonplaats van De Jager. Hij was volgens het OM een van de groepsleiders.

De officier van justitie onthulde in haar requisitoir dat de verdachten in de maanden juni en juli meerdere voorverkenningen pleegden rond het huis van de make-upartiest. In de vroege ochtend van 8 augustus, al om 5.30 uur, knipten ze alvast een gat in het hek rond haar tuin. Justitie baseert dit op warmtebeelden van de beveiligingscamera’s rond de woning. De overval zelf begon tien uur later om 15.33 uur en duurde 23 minuten.

De 21-jarige Younes S. uit Ridderkerk hoorde 7 jaar cel tegen zich eisen voor de mislukte overval op René van der Gijp, waarbij met slaghamers is ingeslagen op zijn gepantserde autoruiten op de oprit van zijn huis. De officier van justitie noemde de overvalpoging goed voorbereid.

De verdenking tegen S., die acht maanden in voorarrest heeft gezeten, is onder meer gebaseerd op telecomgegevens. Hij had 95 notities in zijn telefoon van kentekens, adressen en horloges. Volgens justitie straalde zijn telefoon op de avond van het misdrijf aan op een zendmast in de buurt van Dordrecht, samen met een telefoon van een man die reeds is veroordeeld voor medeplichtigheid.

De overige verdachten hoorden celstraffen tegen zich eisen van twee, drie en 4,5 jaar. De rechtbank doet op 8 juli uitspraak.