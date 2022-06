Van der Burg: het gaat zo niet langer in Ter Apel

Het kabinet hoopt voor de komende dagen een oplossing te vinden voor de opvangcrisis, die tot grote problemen leidt voor asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. “Zoals het nu gaat in Ter Apel gaat het niet langer”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Maar het is onduidelijk of er een oplossing in zicht is.

“Dat het nu mis aan het gaan is in Ter Apel, en dat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) het niet meer aankan is duidelijk”, aldus de bewindsman.

Het komt geregeld voor dat asielzoekers op stoelen moeten overnachten. Noodhulporganisatie het Rode Kruis is te hulp geschoten met tenten, maar de organisatie luidde al snel de noodklok: asielzoekers werden aan hun lot overgelaten en kregen soms urenlang niet te eten. “Ik snap helemaal wat het Rode Kruis zegt”, zegt Van der Burg.

Hij geeft ook toe dat de hulp van zo’n organisatie eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, “maar we hebben gewoon onvoldoende plekken. Het is de taak van ons allen om dat te regelen, dat lukt nu niet. Ik ben blij dat het Rode Kruis dat doet.”