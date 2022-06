CDA-Kamerlid Boswijk in Stroe, ondanks negatief advies NCTV

Hoewel ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk van de NCTV het advies had gekregen om niet naar het boerenprotest in Stroe te gaan, is hij er toch. “Het was voor mij geen optie om niet te gaan”, laat hij desgevraagd weten aan het ANP.

Het CDA-Kamerlid vindt het “wel waardeloos” dat dit advies moet worden gegeven door de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. “Je wil dat Kamerleden altijd en overal bij bijeenkomsten of demonstraties aanwezig kunnen zijn, ook als de boodschap niet welgevallig is bij de organisatoren.”

Boswijk vindt dat “we met elkaar in gesprek moeten blijven. Daarom ga ik vandaag toch met de boeren in gesprek. We moeten polarisatie voorkomen.”

Voor zover bekend zijn twee Kamerleden van D66 en VVD niet naar het boerenprotest gegaan na een advies van de NCTV dat hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd.