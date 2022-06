Barbecue-seizoen afgetrapt; zomer is begonnen

De dagen worden langer en de zon laat steeds meer z’n gezicht zien, dat kan maar één ding betekenen: de officiële astronomische zomer begint. Dinsdag 21 juni wordt gezien als de start van de zomer omdat het de langste dag van het jaar is, de zon zal deze dag zo’n 17 uur aan de horizon staan. Deze dag wordt toepasselijk ingewijd met veel zon. Kortom: tijd om de barbecue weer aan te steken. En had je daar dinsdag geen tijd voor? Volgens meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline zal het de rest van de week nog warmer worden, met op donderdag zelfs een temperatuur van rond de 30 graden.

Barbecueën

Met een boek relaxen in je tuin of met een koud drankje aan het strand liggen; Nederlanders houden wel van lekker weer. Als de temperaturen omhoog gaan, klappen we de parasols uit en steken we de barbecue massaal aan. Dat wij als Nederlands graag barbecueën is geen verassing meer. Op warme dagen zijn we allemaal in de supermarkt te vinden om nog even snel een stokbrood te kopen en om wat vlees in te slaan. Uit het nationale BBQ-onderzoek van Motivaction bleek al eerder dat één op de tien Nederlanders minimaal één keer per jaar aanwezig is bij een barbecue.

Barbecue trends

De trends rondom barbecueën blijven ook niet stil staan, maar gaan met de tijd mee. Zo leggen we niet alleen nog maar een stukje vlees op de barbecue, maar komen er steeds meer vegetarische en plantaardige opties bij. Daarnaast zijn er steeds meer verschillende manieren waarop je buiten je gerechten kunt bereiden. Natuurlijk ken je de bekende ouderwetse barbecue, waar je een lekker stukje vlees op grilt. Er zijn nu echter ook populaire nieuwe manieren om buiten te koken, waarmee je geheel andere soort gerechten kunt maken. Zo heb je bijvoorbeeld de Dutch oven, waar je gerechten als stoofpotten, soepen of brood in kunt maken. Ook wordt de pizzaoven steeds populairder voor de gezellige, warme zomeravonden. Benieuwd waarop je nog meer allemaal lekkere gerechten kunt bereiden? Neem een kijkje op BBQtime.nl.

Warme barbecue zomer

Dat onze zomers steeds warmer en warmer worden is geen verassing meer. Ieder jaar halen we wel weer een warmterecord; warmste dag ooit sinds… Ook deze zomer is daar geen uitzondering op. Er wordt een zomer verwacht die 0,5 tot 0,7 graden boven normaal uitkomt. De verwachte warmste maanden dit jaar zijn juli en augustus. Qua neerslag kunnen we rekenen op wat we gewend zijn hier in Nederland; een vrij droge zomer met af en toe neerslag. De barbecue kun je deze zomer dus veel aansteken.

Opwarming van de aarde

De opwarming van de temperatuur in Nederland loopt hand in hand samen met de wereldwijde temperatuurstijging. De verwachting van het KNMI is dat de temperatuur verder zal blijven stijgen de aankomende jaren. Volgens een klimaatscenario zal de opwarming in Nederland rond 2050 op jaarbasis liggen tussen de 1,0 en 2,3 graden. Dit is bekeken ten opzichte van referentieperiode 1981 – 2010. In 2085 zou de stijging van de temperatuur kunnen oplopen tot 3,7 graden. En natuurlijk is dit een probleem waar we collectief iets aan moeten doen, maar stiekem biedt het ons gewoon nóg vaker de kans om die heerlijke barbecue aan te steken.