Tesla ontwikkelt accu met levensduur van 100 jaar

Tesla heeft een accu ontwikkeld die tot wel 100 jaar mee kan gaan. De op nikkel-gebaseerde accu zou 100 jaar mee kunnen gaan zonder de voordelen te verliezen die de huidige lithium-ijzerfosfaataccu’s met zich meebrengen. De accu in kwestie moet bij voorkeur geplaatst worden op een plek waarbij een constante omgevingstemperatuur van 25 graden gehandhaafd kan worden, alleen dan kan de accu een mensenleven meegaan.

In de praktijk blijkt het een enorme opgave om een constante temperatuur te creëren rondom de accu, maar met andere technologieën moet het mogelijk blijken. Wordt de constante temperatuur gehandhaaft, dan kunnen de accucellen veel langer mee. Dit is dus de oplossing om de accu een langer leven te beschoren. De voordelen van energiedichtheid en laadsnelheid blijven behouden.

Advanced Battery Research

In 2016 richtte Tesla zijn ‘Advanced Battery Research’ op in Canada, via een samenwerking met het acculab van Jeff Dahn aan de Dalhousie University in Halifax, Canada. Tesla heeft onlangs het contract met de groep verlengd tot 2026. De groep heeft een onderzoeksdocument gepubliceerd waarin het bovenstaande verhaal wordt uitgelegd. De verbeterde waarden zijn het product van het gebruik van LiFSi-lithiumzouten. De voordelen zijn ook van toepassing op andere op nikkel-gebaseerde processen, waarbij zelfs weinig tot geen kobalt gebruikt hoeft te worden. Dat laatste is belangrijk omdat het delven naar kobalt zorgt voor vervuilde lucht, water en grond.

De toekomst van accu’s

Sinds jaar en dag kunt u een accu kopen die wordt gebruikt als techniek om voertuigen te laten starten, maar inmiddels zijn accu’s wel meer dan dat. Ze zijn tegenwoordig de voedingsbron van elektrische voertuigen, waaronder dus die van de Tesla. Het bedrijf van Elon Musk heeft als één van de speerpunten om accu’s te blijven optimaliseren. Maar ondanks dat ‘elektrisch rijden’ de toekomst is, zit er ook een nadeel aan elektrisch rijden. Een ongeluk met een elektrische auto vraagt namelijk om een andere hulpverlening dan bij een auto zonder elektrische aandrijving. Een elektrische auto die een ongeluk heeft gehad, staat namelijk onder spanning. Met name de brandweer die mensen soms vrij knipt uit auto’s, heeft hiermee te maken.

Crash Recovery Systeem

Elektrische auto’s zijn opgenomen in het zogeheten ‘Crash Recovery Systeem’, een systeem dat gekoppeld is aan het kentekenregister. Wanneer de hulpdiensten het kenteken intoetsen, zien zij direct hoe ze de elektrische auto moeten benaderen: waar wel en niet te knippen, hoe het vuur te doven. De fabrikanten van elektrische auto’s stellen daarnaast uitgewerkte veiligheidsprotocollen beschikbaar. Hierin staat uitvoerig beschreven wat er moet gebeuren in geval van een incident.

Veiliger met accu

Zoals gezegd: raakt de elektrische auto bij een ongeval betrokken, dan kunnen door de botsing onderdelen van de auto onder stroom komen te staan. Ook het risico op brand door kortsluiting is aanwezig. Desondanks heeft onderzoek van het Duitse expertisecentrum DEKRA laten zien dat een elektrische auto bij brand minstens zo veilig is als een auto op benzine of diesel. Sterker nog: de vlammen- en rookontwikkeling bij brandende accu’s is duidelijk minder dan bij brandende benzine of diesel. Het vuur verspreidt zich bovendien minder snel omdat er geen brandbare vloeistof lekt.