Westland zet bloemetjes weer buiten tijdens Varend Corso

Kwekers en tuinders uit het Westland laten vanaf donderdag tijdens het Varend Corso Westland weer zien wat ze in huis hebben. Door de coronapandemie moest het jaarlijkse evenement twee keer uitgesteld worden. Het thema dit jaar is Finally Showtime!

Vier dagen lang varen veertig boten gedecoreerd met groente, fruit en bloemen over de Zuid-Hollandse wateren. Om de boten te versieren worden zo’n 200.000 bloemen en duizenden verschillende groenten, fruit en planten gebruikt. Ook zetten steeds meer deelnemers zaden in voor hun creaties. Zo heeft een boot een moza├»ek van zaad waar een gladiatorengevecht op te zien is.

Het Varend Corso bezoekt onder meer het Westland, Delft en voor het eerst dit jaar ook Den Haag. Het evenement trok voor de coronapandemie jaarlijks zo’n 500.000 bezoekers en is vooral populair bij toeristen. Dit jaar verwacht de organisatie dat het festijn vooral Nederlandse bezoekers trekt.

Het Varend Corso Westland is van 23 juni tot en met 26 juni.