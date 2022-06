A2 weer volledig open na botsing en olie op de weg

De A2 richting Utrecht is weer volledig open nadat er eerder op de zondagmiddag bij Geldermalsen een ongeluk was gebeurd. Als gevolg hiervan waren enige tijd drie rijstroken afgesloten en ontstond een lange file. De vertraging liep volgens Rijkswaterstaat op tot bijna 90 minuten. Rond 16.00 uur was de snelweg helemaal open en kon het verkeer weer doorrijden.

Bij het ongeluk kwam olie op de weg terecht. Vanwege de opruimwerkzaamheden was een deel van de weg afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de A59 en de A27.

Een woordvoerder van de politie meldt dat het ongeluk tussen twee auto’s plaatsvond. Een persoon is gewond naar het ziekenhuis vervoerd.