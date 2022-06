Weekcijfers: weer meer coronagevallen, drukker in ziekenhuizen

De nieuwe coronagolf zwelt nog altijd aan. Voor de vierde week op rij stijgt het aantal positieve tests in Nederland. In de afgelopen week hebben de teststraten van de GGD’en meer dan 30.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds april. Zelftesten zijn daar niet in meegerekend, dus het werkelijke aantal kan hoger zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte weektotaal. Vorige week meldde het instituut 26.462 positieve tests in de zeven dagen ervoor. In de zes dagen erna zijn meer dan 28.000 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld ruim 4700 per dag. Daarmee zou het weekcijfer op iets meer dan 33.000 kunnen uitkomen. Dat zou neerkomen op een stijging van zo’n 35 procent.

Mensen hoeven niet per se meer naar een teststraat te gaan. In principe is een zelftest thuis voldoende. Maar wie dat wil mag wel een afspraak maken voor een coronatest om bevestiging te krijgen. Die aantallen nemen toe.

Het RIVM kijkt ook naar andere cijfers om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden, en ook die wijzen erop dat we midden in een nieuwe golf zitten. Zo zitten er veel meer virusdeeltjes in het rioolwater dan een maand geleden. Bovendien belanden steeds meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis.