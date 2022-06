Dubbele achternaam straks ook mogelijk voor al geboren kinderen

Ook voor jonge kinderen die al geboren zijn wordt het mogelijk om ze de achternamen van beide ouders te geven. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft een nota naar de Tweede Kamer gestuurd waarin dat wordt geregeld.

Eerder werd al een wetsvoorstel ingediend om een dubbele achternaam mogelijk te maken voor nieuwgeborenen. “De wens van veel ouders om de kinderen in hun gezin een dubbele naam te geven is groot. Met deze overgangsregeling geven we daar gehoor aan”, zegt Weerwind. De overgangsregeling geldt voor één jaar en geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 29 januari 2019.

Volgens de minister kan de dubbele achternaam uit maximaal twee namen bestaan en wordt die zonder koppelteken geschreven. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes, wordt deze naam als een enkelvoudige achternaam gezien. Mochten zij dat willen, kunnen ook zij hun kind dus een dubbele achternaam meegeven, zoals Van Bergen Henegouwen De Boer.