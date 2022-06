Drie jubilea voor Wereldhavendagen in september

Het Rotterdamse maritieme evenement Wereldhavendagen (WHD) viert in september een jubileum in drievoud. Behalve dat het om de 45e editie van het evenement gaat, viert het Havenbedrijf Rotterdam zijn 90-jarig bestaan en is het 150 jaar geleden dat de Nieuwe Waterweg in gebruik werd genomen.

Het is volgens de organisatie tijd om dit jaar de balans op te maken voor de Rotterdamse haven. “Wat hebben we bereikt, hoe staan we ervoor en waar moeten we naartoe?”, vraagt Sabine Bruijnincx, directeur van Stichting Wereldhavendagen zich af.

Dat moet volgens Bruijnincx bereikt worden door de inzet van “fantastische professionals die hier dagelijks met behulp van slimme technologie voor steeds schonere, efficiëntere en veiligere doorvoer van goederen en grondstoffen zorgen”. Maar zijn er volgens de directeur tegelijk ook “grote uitdagingen, zoals de noodzakelijke CO2-reductie en de duizenden open vacatures, die met de energietransitie en digitalisering van de haven gepaard gaan. Dat willen we ook laten zien”.

Aan de kades rond de Erasmusbrug zijn zoals gebruikelijk schepen te bezoeken, zoals die van baggeraar Van Oord. De Koninklijke Marine is traditiegetrouw aanwezig op de Parkkade, met onder meer het mariniersdorp en het amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam. Paratroopers geven diverse spectaculaire demonstraties en commando’s tonen hun specialistische vaardigheden.

De organisatie hoopt dit jaar bij de jubileumeditie op ouderwets volle kades met mensen in Rotterdam. “We hopen op 400.000 bezoekers, en stiekem op meer”, zei Bruijnincx vorige maand bij de presentatie van het evenement, dat vrijdag 2 september begint en drie dagen duurt. Vrijwel alle onderdelen van het programma zijn gratis te bezoeken.