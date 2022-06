Kamer wil verbod op gokken in games met ‘loot boxes’

De Tweede Kamer wil kijken of zogenoemde ‘loot boxes’ oftewel schatkistjes in computerspellen verboden kunnen worden. Deze boxes zijn een soort pakketjes die je kunt kopen zonder dat je als speler van tevoren de inhoud kent. Dat is een vorm van gokken en manipulatie door de ontwikkelaars van de spellen, vindt het parlement.

Het kabinet wordt in een motie van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal opgeroepen een verbod te onderzoeken. Hij verwijst daarin naar een oproep van de Consumentenbond en 19 vergelijkbare organisaties uit andere Europese landen om de boxes te verbieden. Ook de andere coalitiepartijen en SP en GroenLinks zetten hun handtekening onder de motie.

“Kinderen worden, mede door sociale druk, gestimuleerd deze loot boxes te kopen, waarbij ouders niet altijd weten dat dat gebeurt”, zegt Bontenbal. “Loot boxes werken verslavend doordat het tot het moment van kopen een mysterie blijft wat je krijgt. Kinderen hopen dat het goede items zijn, maar de kans daarop is klein. Een vorm van gokken, primair gericht op kinderen.”

De Kansspelautoriteit heeft geprobeerd tegen de boxes op te treden, maar is daar niet in geslaagd. Dat komt mede doordat de Raad van State in een zaak over dit soort pakketjes in het voetbalspel FIFA heeft geoordeeld dat er niet zomaar sprake is van gokken. Dat was mede omdat je de loot boxes ook op andere manieren kunt bemachtigen dan door ze te kopen.

Bontenbal stelt dat de pakketjes zoals die in games beschikbaar zijn “bijna uitsluitend” te bemachtigen zijn door ervoor te betalen. “Dit is een formele negatieve uitspraak op basis van de huidige wet, daarom moet er verandering komen”, aldus het CDA-Kamerlid. De Kamer zou graag zien dat zo nodig de wet wordt aangepast, zoals in BelgiĆ« het geval is.