Politie over boerenprotest: meld je, of we zetten beelden online

De politie is van plan om beelden van relschoppers die dinsdag tijdens de boerenprotesten in Hierden strafbare feiten hebben gepleegd, volgende week woensdag herkenbaar online te zetten als ze zich niet melden. Vrijdag zijn de eerste beelden al met een zogeheten blur online gezet. “Je weet zelf wel of je betrokken bent geweest bij de vernielingen en intimidaties in Hierden. En als je twijfelt, dan herken je jezelf vast en zeker op de foto’s”, aldus de politie.

Afgelopen dinsdag werd onder meer een politieauto vernield. De protesten vonden plaats bij de woning van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Het liep volgens de politie “volledig uit de hand. Er was veel agressie en geweld en ook politiemensen voelden zich niet veilig.”

Uit een eerste analyse van de beelden komen elf mannen naar voren. Het wordt niet uitgesloten dat nog meer verdachten zullen volgen.