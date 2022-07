Universiteit Maastricht krijgt na hack losgeld terug met winst

De Universiteit Maastricht krijgt een deel van het losgeld dat eind 2019 werd betaald aan hackers terug met flinke winst. Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit na berichtgeving van de Volkskrant. Een onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie spoorde een deel van het losgeld op.

De universiteit werd in 2019 slachtoffer van een hackersaanval, waardoor onder meer het e-mailverkeer stil kwamen te liggen en de website van de bibliotheek onbereikbaar was. De universiteit betaalde de hackers losgeld in de vorm van bitcoins, destijds met een waarde van bijna 200.000 euro.

Een deel van de cryptomunten werd door de politie en het OM teruggevonden. Digitale sporen die bij de hack waren achtergelaten leidden een cybercrimeteam naar Oekraïne, waar na onder meer het doorzoeken van een woning een ‘wallet’ werd gevonden met een deel van het losgeld, zo legt het OM uit. De cryptovaluta hadden op dat moment een waarde van ongeveer 40.000 euro. In april van dit jaar konden de munten na een juridisch traject in beslag worden genomen.

De bitcoins zijn op het moment een stuk meer waard, waardoor de universiteit nu zo’n half miljoen euro terugkrijgt. Het geld is al omgezet van crypto- naar gewone valuta, aldus de universiteitswoordvoerder, maar er moet juridisch nog een en ander geregeld worden voor het op de rekening van het instituut staat.

Ondanks dat de Universiteit Maastricht meer geld terugkrijgt dan ze aan losgeld betaalde, benadrukt de woordvoerder dat er geen sprake is van winst. “De totale schade was flink hoger dan wat er nu terugkomt.” Zo moest er onder meer een ICT-bedrijf worden ingehuurd. “Niettemin zijn we hier erg blij mee.”

Het geld zal worden ondergebracht in een fonds voor studenten met financiële problemen. “Tijdens die cyberaanval – maar vooral tijdens de coronapandemie daarna – hebben we gezien hoe kwetsbaar studenten zijn.”