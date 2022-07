Vier tieners vast om steekpartij Oost-Souburg, jongen zwaargewond

Vier Zeeuwse tieners zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident in Oost-Souburg (gemeente Vlissingen), in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij is een 17-jarige jongen uit dat dorp zwaargewond geraakt.

De melding kwam kort na middernacht binnen. Het slachtoffer lag op het parkeerterrein bij een winkel aan het Oranjeplein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen en het motief voor de steekpartij kan een politiewoordvoerder niets zeggen.

De verdachten zijn een 14-jarig meisje uit Middelburg, een meisje van 16 uit Vlissingen en twee jongens van 15 en 16 uit Vlissingen. De meisjes werden aanvankelijk gezien als getuigen, maar gaandeweg rees er verdenking van betrokkenheid en zijn ze aangehouden. De jongens waren ervandoor gegaan en werden zaterdagochtend gearresteerd.