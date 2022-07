19 demonstranten aangehouden die distributiecentra blokkeerden

De politie heeft woensdagavond 19 boerendemonstranten aangehouden die meerdere distributiecentra van supermarkten blokkeerden in Bleiswijk (Zuid-Holland). Zij zijn op last van de burgemeester opgepakt nadat ze geen gehoor gaven aan oproepen van de politie om te vertrekken. Ook de ME is ingezet.

De tractoren die het terrein blokkeerden zijn naar een andere locatie gebracht en “kunnen op een later moment worden opgehaald”, aldus de politie. Het is nog onduidelijk of de demonstranten donderdagochtend nog vastzitten.

De boeren blokkeerden voor de derde avond op rij distributiecentra op de Facetlaan en de Laan van Mathenesse. Daar staan onder meer distributiecentra van supermarkten Albert Heijn en Hoogvliet. De blokkades maken onderdeel uit van de boerenprotesten van de laatste tijd tegen het stikstofbeleid.