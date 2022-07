Kabinet hoopt Afghanen binnen twee maanden op te halen

Het kabinet hoopt alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september te hebben overgebracht naar Nederland. Dat is mogelijk omdat Pakistan bereid is Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren.

Er moeten nog 942 mensen worden overgebracht, schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Onder die groep bevinden zich nog 766 in Afghanistan.

Hoekstra houdt wel een slag om de arm. Hij waarschuwt dat de radicaalislamitische Taliban soms moeilijk doen aan de grens met Pakistan. Vorige week mochten sommige mensen de grens niet over. Onduidelijk is waarom dat niet mocht.

Vorige zomer namen de Taliban de hoofdstad Kabul in. Kort daarvoor werden tijdens een militaire evacuatie meer dan 1800 mensen overgevlogen naar Nederland. Sindsdien zijn nog 1801 mensen uit Afghanistan overgekomen.

In Nederland kampt de asielopvang met grote tekorten. Maar “met het oog op de persoonlijke veiligheid van de Afghanen, geeft het kabinet er de voorkeur aan hen spoedig naar Nederland over te brengen”, schrijft de minister.