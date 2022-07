Chaos op Schiphol heeft invloed op vakantieplannen 

Meer dan vier op de tien Nederlanders wil vakantie vieren binnen de eigen landsgrenzen. Met name de drukte op Schiphol speelt bij de helft van de Nederlanders een rol bij de keuze van hun vakantiebestemming. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in de nieuwste vakantiemonitor.

Acht op de tien Nederlanders zijn van plan om dit jaar nog op vakantie te gaan. Het aantal boekingen is dan ook flink groter dan bij dezelfde meting vorig jaar. Nederlanders die vakantieplannen hebben, maken zich meer zorgen over stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie dan om een nieuwe coronagolf.

Eigen land is goud waard

Een tent op de camping, een bungalow in een park of een huisje huren aan zee, zijn populaire accommodaties in Nederland. Er kiezen dit jaar zelfs nog meer Nederlanders voor een binnenlandse vakantie dan tijdens corona in 2021. Dit in tegenstelling tot de Fransen en de Britten die hun eigen land in toenemende mate links laten liggen.

Een onderzoek van de ANWB onder zijn leden in juni wijst uit dat de auto het populairste vervoermiddel is tijdens de zomervakantie. En dat ondanks de hoge brandstofprijzen! Van de vakantiegangers die wel met het vliegtuig reizen (maar 14%) koos 44 procent door de drukte op Schiphol voor een andere luchthaven.

Koffers op Schiphol en corona in de herfst

Het leek logischer dat Nederlanders massaal voor buitenlandse vakantiebestemmingen zouden kiezen nu er geen coronamaatregelen meer gelden. Maar de lange rijen op Schiphol, de stapels kwijtgeraakte koffers in de bagagerekken en de stijgende prijzen zorgen ervoor dat men liever in eigen land blijft.

Er is wat dat betreft veel onzekerheid is bij vakantiegangers en de hoge prijzen bepalen steeds vaker hoeveel geld we aan vakantie uitgeven. Door personeelstekorten zijn op Schiphol de wachttijden opgelopen en zijn er voor de komende weken vluchten geschrapt. Ook dat heeft invloed op boekingen. Zo kijkt de helft van alle Nederlanders die op vakantie gaan naar andere mogelijkheden om te reizen. Over de stijging van het aantal coronabesmettingen zijn minder Nederlanders bezorgd volgens het onderzoek van de NBTC. Toch geeft nog steeds 40 procent van de ondervraagden aan rekening te houden met een nieuwe besmettingsgolf in het najaar.

Eilandhoppen kan ook hier

Voor de aanbieders van vakantie accommodaties in Nederland lijkt het dus weer een topjaar te worden. En ook de weersvoorspellingen voor de zomer werken mee want het gaat de komende weken tropisch warm worden.

Een van de populaire bestemmingen is Callantsoog, een kustplaats in de Kop van Noord-Holland. De langgerekte zandstranden, bijzondere strandhuisjes, de verse vis en zonnige terrasjes zijn typisch Hollands maar voelen helemaal als vakantie. Callantsoog staat dan ook bekend als een van de mooiste gebieden van Nederland. Dat heeft onder meer te maken met het natuurgebied Het Zwanenwater. Hier bloeien duizenden orchideeën tegelijk en de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa liggen er. Binnen no-time stap je in Den Helder op de veerboot naar Texel en kun je genieten van het eilandleven. Dus waarom zou je naar Griekenland afreizen als je ook hier kunt eilandhoppen?