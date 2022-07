Consument verkoopt zelf vaker online

Dat consumenten steeds meer online hun aankopen doen, dat wisten we al. Maar nu verkoopt de consument ook steeds meer zelf online. Dat we als Nederlanders de weg naar het internet steeds beter weten te vinden, dat bleek al uit een eerder artikel. We worden dus ook steeds actiever en ondernemender op het gebied van het zelf verkopen van goederen op online platforms.

Meer dan 90 procent van de Nederlanders gebruikt dagelijks de online mogelijkheden. Tot die mogelijkheden behoren vandaag de dag allerlei websites waar je zelf heel gemakkelijk producten kunt verkopen. Van eerste- tot tweedehands, alle mogelijkheden zijn daar. Maar wat verkopen we precies? Dat kan namelijk alle kanten op. Tijdens de coronapandemie waren we actiever dan ooit als het gaat om het kopen en verkopen van tweedehands spullen. Voor het eerste werden er 2 miljoen advertenties aangemaakt op Marketplace en ook bij Bol.com was het rennen en vliegen om alle bestellingen op tijd de deur uit te krijgen.

Exorbitant bedrag

Maar wat voor economische impact creëren al die online Nederlanders samen? Uit recent gepubliceerde cijfers blijkt dat Nederlanders vorig jaar gezamenlijk meer dan 30 miljard online besteedden. Je zou kunnen zeggen: dit bedrag is gedeeltelijk gedwongen opgestuwd door de lock downs, maar aan de andere kant: als het geld er niet is, kan het ook niet uitgegeven worden. Daaruit blijkt maar weer dat onze economie op volle toeren draait. Een economie die mede draaiende wordt gehouden door mensen die zelf het initiatief nemen om ondernemingen te starten en dus online hun goederen en diensten te verkopen.

Grote stijging

Als we 2021 afzetten tegenover 2020 was de online omzet 30 miljard, een stijging van 16 procent. Dat hoge bedrag is tot stand gekomen door 373 miljoen transacties, een stijging van 13 procent ten opzichte van het aantal transacties in het jaar ervoor. De groei van ‘online’ werd ook dit keer aangewakkerd door de opgelegde coronamaatregelen, waaronder ook de sluiting van de niet-essentiële winkels in het eerste en het vierde kwartaal. Voordat de coronapandemie uitbrak, was de online groei slechts 3 en 6 procent. Het totale bedrag dat een consument online besteedt, is hierdoor ook toegenomen: van 1900 naar 2180 euro, een stijging van 15 procent. De verwachting is dat dat getal ook dit jaar weer stijgt.

Amazon bereikt Nederlanders

Waar Nederlanders voorheen veel gebruik maakten van Bol.com en Marktplaats, neemt nu het Amerikaanse Amazon een deel van die consumenten over. Ook daar kan de Nederlandse consument goed terecht met hun handel en Amazon is bij uitstek een professioneel en doorontwikkeld platform om de consument goed hun producten te laten verkopen. Hoe je kunt verkopen op Amazon? Daar zijn een aantal makkelijk te nemen stappen voor nodig. De basisprincipes zijn voor iedereen te begrijpen en ook jij kunt dus heel gemakkelijk verkoper worden via Amazon!