Nederlanders blinken uit in online gedrag

Nederlanders zijn van alle Europese inwoners online het best vertegenwoordigd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 90 procent van de bevraagden van boven de 12 jaar gaf aan dagelijks online te zijn door bijvoorbeeld via internet te bellen, te shoppen, het nieuws te lezen of te streamen.

Ook het aantal Nederlandse huishoudens dat verbonden is met het internet, is het hoogste van heel Europa, zo’n 97 procent. De ons omringende landen scoren ook hoog en zitten gemiddeld op ongeveer 90 procent. Naast Nederland staan Finland, Duitsland, Denemarken en Spanje in de top-5. Inwoners van Oost- en Zuid Europa zijn een stuk minder online te vinden.

Aantal o nline aankopen stijgt

De gemiddelde Nederlander deed zijn of haar aankopen in de voorgaande jaren al steeds meer online, maar corona zorgde ervoor dat het aantal online shoppers explosief steeg. En door de vele lockdowns was het soms zelfs noodzakelijk om online te winkelen.

Volgens onderzoek in opdracht van onder andere brancheorganisatie Thuiswinkel.org vond vorig jaar bijna een derde van de totale bestedingen van Nederlandse consumenten online plaats. 7 op de 10 Nederlanders deed vorig jaar wel eens online boodschappen.

De sterkste groei werd gezien bij de aanschaf van pakketreizen, vliegtickets en hotels. Maar ook kleding, schoenen en accessoires werden volop online gekocht. De populariteit van online boodschappen en het bestellen van maaltijdservices is ook toegenomen. Er werden in totaal 373 miljoen aankopen via het internet gedaan, een stijging van 13% in vergelijking met het jaar daarvoor. Het totale bedrag dat alle Nederlanders al shoppend online uitgaven was vorige jaar maar liefst 30,6 miljard Euro, een stijging van 16 procent. Ook het bedrag dat de consument online besteedt, is toegenomen van1900 Euro naar 2180 euro per persoon.

Snel, toegankelijk en veilig

Zo’n 1,9 miljoen Nederlanders gaven aan drie maanden voorafgaande aan het onderzoek géén online aankopen gedaan te hebben. De belangrijkste reden dat ze liever een winkel bezoeken is om het product in het echt te zien en geen behoefte had aan online winkelen. Bijna de helft van deze groep was bezorgd over de veiligheid en privacy en wilde geen creditcard- of persoonlijke gegevens afgeven of wist niet hoe dat moet.

Nederlandse internetgebruikers zijn niet alleen meer en vaker online vertegenwoordigd, ze vinden het ook steeds belangrijker dat zij ‘sneller’ en veilig online zijn. Mensen willen nu eenmaal in een zo kort mogelijk tijd zo veel mogelijk informatie of andere relevantie kennis tot hen nemen om daarna wellicht tot conversie over te gaan. Als dat tenminste zonder kleerscheuren kan en het risico op fraude zo laag mogelijk is. Kwalitatieve, snelle en veilige webhosting wordt dan ook steeds belangrijker, voor (online)bedrijven en hun consumenten. Maar ook voor nieuws- en informatiesites is de juiste 24/7 WordPress hosting nodig om bezoekers aangehaakt te houden.

We worden met z’n allen simpelweg steeds meer bekend met de mogelijkheden van het internet en raken gewend aan het gemak van de digitale wereld. Het online gedrag van Nederlanders zal zich dan ook blijven uitbouwen in de komende jaren. Men zal in de toekomst nóg vaker en beter de weg naar het internet weten te vinden. Maar door het afnemen van de corona maatregelen zal de groei niet meer zo explosief zijn als in het afgelopen jaar.