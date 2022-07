Paul van Vliet roept Nederlandse mannen op: “Kom in actie voor betere gezondheidszorg voor jullie vrouwen en dochters”

Zanger en caberatier Paul van Vliet doet een emotionele oproep aan alle mannen in Nederland. Hij wil dat ze in actie komen voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen. Er is te weinig kennis over het vrouwenlichaam waardoor ze vaak verkeerde diagnoses krijgen en soms zelfs overlijden.

Voices for Women

Paul van Vliet doet zijn oproep in een videoboodschap als ambassadeur van Stichting Voices for Women. Het is een initiatief van oud-verpleegkundige en journaliste Mirjam Kaijer. Zij liep zelf tien jaar rond met onverklaarde gezondheidsklachten. De artsen schoven het op fybromyalgie of de overgang. Uiteindelijk bleek ze een tumor van de bijschildklier te hebben en kreeg deze diagnose dankzij een oplettende lotgenote. Deze aandoening blijkt met name bij vrouwen voor te komen.

“Onze vrouwen, dochters, vriendinnen en kleindochters worden in de gezondheidszorg hetzelfde behandeld als mannen. Dat lijkt gelijkwaardig maar het is zorgelijk”, benadrukt Van Vliet. “Want het lichaam van de vrouw wordt anders ziek dan dat van de man. Tachtig procent van alle patienten met onverklaarbare klachten is vrouw. En daarom is er veel meer onderzoek nodig naar hoe dat komt”. Dit is niet alleen een probleem van vrouwen volgens Kaijer. “Het raakt ons allemaal. Dit blijkt uit de vele reacties die we ontvangen van mannen die vertellen hoe groot de impact is op het hele gezin.”

Kleine mannetjes

Vergeleken met landen als Canada en de Verenigde Staten loopt ons land qua genderspecifieke zorg achter de feiten aan volgens Prof. dr. Bart Fauser, hoogleraar Voortplanting en Gynaecologie. “Vrouwen worden nog steeds behandeld als kleine mannetjes, terwijl we weten dat de hormoonsituatie veel invloed heeft op alle organen in het vrouwenlichaam. Het is duidelijk dat er man-vrouw verschillen zijn, en die worden vaak nog niet goed erkend in de Nederlandse gezondheidszorg.”

Meer onderzoek nodig naar vrouwenlichaam

Dat er veel onwetendheid over hormoongerichte klachten is blijkt uit de honderden reacties die binnenkomen bij de stichting Voices of Women. “De gezondheidsklachten vallen vaak samen met de menstruatie, zwangerschappen en de overgang”, aldus Kaijer. “Er is meer onderzoek nodig naar het vrouwenlichaam en de onverklaarde klachten waar vrouwen mee te maken hebben. Het lichaam van de man is nog steeds de norm waar medische kennis in Nederland op is gebaseerd.Terwijl 60% van de vrouwen meer last hebben van bijwerkingen van medicijnen, hartinfarcten bij vrouwen regelmatig worden gemist en ruim 75% van de mensen met auto-immuunziekte vrouw is.”

Petitie

Om aandacht voor genderspecfieke gezondheidszorg te vragen startte Kaijer een petitie die al bijna 33.000 keer is ondertekend. Paul van Vliet vraagt ook alle mannen van Nederland om deze petititie te tekenen: “Mannen van Nederland, laat onze vrouwen niet in de kou staan!” Stichting Voices for Woman, opgericht door ervaringsdeskundige vrouwen, zal blijven pleiten voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. Ook zullen zij de grote groep vrouwen met onverklaarde klachten gaan helpen met informatie, lotgenotenconact en meedenken bij zoektochten naar de juiste diagnose. Teken hier de petitie. Kijk voor meer informatie over de stichting op: https://voicesforwomen.nl/