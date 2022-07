Rutte bezoekt Oekraïne en gaat langs bij president Zelenski

Premier Mark Rutte brengt maandag een bezoek aan Oekraïne, waar hij onder anderen met president Volodimir Zelenski spreekt. Aan het begin van zijn bezoek werd Rutte rondgeleid op enkele plekken nabij de hoofdstad Kiev waar zwaar is gevochten met de Russen. Het bezoek is in het diepste geheim voorbereid om veiligheidsredenen.

Rutte bezocht de verwoestingen in de plaatsen Borodjanka, Boetsja en Irpin, een voorstad van Kiev, waar hij sprak met vertegenwoordigers van de getroffen gemeenschap. Voor de RTL-camera zegt Rutte dat het “een ongelofelijke indruk” op hem maakt om echt te zijn op deze plekken waar mensen geconfronteerd werden met de meest verschrikkelijk vormen van geweld. “Als je hier bent, dan voel je nog meer hoe belangrijk het is dat het Westen, Nederland, wij allemaal helpen. En dat we bereid zijn een prijs te betalen om de Russische agressie tegen Oekraïne een halt toe te roepen, met wapens, humanitaire hulp en sancties.”

Rutte is niet de eerste leider die Oekraïne bezoekt sinds de Russen er in februari binnenvielen. De leiders van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië, leden van de Europese Commissie en een flink aantal ministers gingen hem voor. Zo bezocht minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken Kiev in mei.

Begin februari, toen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne flink opliepen, waren Rutte en Hoekstra samen naar Oekraïne en buurland Moldavië gegaan. Ook toen spraken zij met Zelenski, evenals met de Oekraïense premier en met de minister van Buitenlandse Zaken.

Zelenski overlegt regelmatig telefonisch met tal van wereldleiders over militaire en politieke steun. Ook heeft hij enkele parlementen toegesproken via een digitale verbinding, zoals onder meer het Nederlandse en het Europese parlement.