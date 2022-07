Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot ruim duizend

Voor het eerst sinds 22 april liggen meer dan duizend mensen met corona in de ziekenhuizen. In totaal zijn nu 1008 mensen opgenomen, 38 meer dan op maandag. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn opgenomen vanwege hun coronaklachten en hoeveel van hen andere klachten hadden en toevallig ook besmet bleken.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben de ziekenhuizen in de afgelopen dag 184 nieuwe patiënten binnen zien komen. Dat is de hoogste instroom sinds 2 april.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 961 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat aantal loopt snel op. Op de intensive cares liggen nu 47 mensen met corona. Dat zijn er iets meer dan in de afgelopen periode.