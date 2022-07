EU-vlag komt naast Nederlandse vlag in de Eerste Kamer

In de Tweede Kamer lukt het niet, maar in de Eerste Kamer gaat het na de zomer toch gebeuren. In de plenaire zaal komt de EU-vlag naast de Nederlandse vlag te staan, maakt voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer dinsdag op de laatste vergaderdag voor het zomerreces bekend.

In februari kwam de Nederlandse vlag al in de zaal, na een motie van de PVV. Daarop kwamen D66 en PvdA met een motie om ook de Europese vlag een plek te geven in de chambre de réflexion. Ook die motie kreeg een meerderheid van de senatoren achter zich.

De Nederlandse driekleur hangt al sinds eind 2017 in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. Dat was op initiatief van SGP en PVV. Een poging van de pro-Europese partij Volt om de EU-vlag naast de nationale driekleur te krijgen, mislukte vorig jaar juni nog.