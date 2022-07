Grote brand bij afvalverwerker in Genemuiden (Overijssel)

Bij een afvalverwerker aan de Sisalstraat op een industrieterrein in het Overijsselse Genemuiden is rond middernacht in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staat een berg tapijtresten van dertig bij veertig meter, met een hoogte van acht meter, in brand.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. Er komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. “De wind staat echter gunstig en zorgt ervoor dat de rook niet over bewoond gebied gaat”, aldus de woordvoerder. Hij verwacht dat het blussen nog zeker tot in de morgen duurt en het nablussen nog langer vergt.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.