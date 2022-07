Den Haag: kom niet met de auto naar het strand

Vanwege de verwachte hitte roept de gemeente Den Haag mensen op om dinsdag niet met de auto naar het strand van Scheveningen en Kijkduin te komen. Ze kunnen het beste gebruik maken van openbaar vervoer, fiets of scooter, aldus de gemeente.

Den Haag verwacht dat het “gezellig druk” wordt op het strand. De wegen richting de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin lopen op zulke dagen vaak helemaal vast. Ook parkeergarages staan snel vol. Dat betekent dat mensen in de brandende zon in de auto stilstaan in de file. De gemeente adviseert gestrande strandgangers om genoeg water te drinken.