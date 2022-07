Enkele honderden mensen sliepen buiten in Ter Apel

Enkele honderden asielzoekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag buiten geslapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet weten dat een deel buiten sliep omdat er onvoldoende transportmiddelen beschikbaar waren voor vervoer naar een andere opvanglocatie.

Anderen sliepen uit vrije wil buiten, omdat ze in de buurt van het aanmeldcentrum wilden blijven. Zij hopen door te blijven vroeg aan de beurt zijn voor identificatie en registratie.

Het aanmeldcentrum zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen sluit. Het gebeurt geregeld dat grote groepen op stoelen moeten slapen in Ter Apel of daar de nacht in de buitenlucht doorbrengen. Zo sliepen er in de nacht van zaterdag op zondag tussen de 250 en 300 asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum

Defence for Children uitte dinsdag felle kritiek op de situatie in het aanmeldcentrum. “Kinderen die buiten slapen en nu ook nog een dag in recordhitte buiten moeten doorbrengen. Onacceptabel. Wanneer wordt deze impasse doorbroken?”, twitterde de kinderrechtenorganisatie.