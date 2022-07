Maastricht noteert met 37,3 graden landelijk warmste 19 juli ooit

Het is niet eerder zo warm geweest op 19 juli als het momenteel is, meldt Weeronline. Het oude record van 37,1 graden – gemeten in 2006 in Westdorpe – werd rond 13.50 uur verbroken. Toen was het in Maastricht 37,3 graden.

Volgens het weerbureau is het in het hele land tropisch met temperaturen boven de 30 graden. Op Terschelling heeft het kwik 30,1 graden aangetikt en in Den Helder geeft de thermometer 34,0 graden aan. In De Bilt liep de temperatuur tot nu toe op naar 34,0 graden.

Tussen 10.00 en 11.00 uur steeg de temperatuur op sommige plaatsen in korte tijd 2 graden. De temperatuur stijgt nog steeds, maar niet meer zo hard als in de ochtend. Dat is volgens Weeronline normaal.