Veel flauwvallers en oververhitte lopers bij finish Vierdaagse

Opvallend veel Vierdaagselopers hebben woensdag na binnenkomst in Nijmegen last van hitteklachten en flauwvallen gekregen. Het Rode Kruis krijgt woensdagmiddag wegens de drukte bij de behandeltent assistentie van verpleegkundigen van Defensie. Er hebben zich volgens een woordvoerder van het Rode Kruis nog geen ernstige gevallen voorgedaan.

In de omgeving van Nijmegen was het woensdag ruim boven de 30 graden Celsius en vooral ‘s middags erg benauwd. “Wandelaars komen over de finish en nemen een glas alcohol. Dat hakt erin als je de hele dag energie hebt verbruikt, misschien wat weinig hebt gedronken en een zouttekort hebt. Dan ga je onderuit”, aldus Han Pelster, operationeel leider van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis heeft tijdens de Dag van Wijchen onderweg 493 lopers met blaren geholpen. Na binnenkomst waren tot woensdag aan het eind van de middag al 723 blaarbehandelingen geweest. Daarnaast zijn wandelaars geholpen aan insectenbeten, schaafwondjes en lichte hitteklachten.

Volgens de hulporganisatie was het woensdag minder druk dan voorgaande jaren op de eerste marsdag. Pelster verklaart dat: “Deze eerste dag was voor de wandelaars wellicht een wat makkelijker route, na twee coronajaren is iedereen wellicht wat beter getraind, mensen hebben op de afgelaste dinsdag misschien goed gerust.” Volgens het Rode Kruis zijn er geen spoedritten naar ziekenhuizen geweest. Er zijn wel wat wandelaars en toeschouwers naar ziekenhuizen vervoerd, maar dat gebeurt tijdens elke Vierdaagsedag.