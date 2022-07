Forse schade door plofkraak Amsterdam-Oost

Op het Beukenplein in Amsterdam-Oost is in de nacht van zondag op maandag een plofkraak gepleegd. Volgens een woordvoerder van de politie is de schade aan het gebouw waar de geldautomaat zat “fors”.

Op Twitter schrijven mensen twee explosies te hebben gehoord. Ook zijn er berichten dat na de knallen twee jongens op een scooter zijn weggevlucht. De politiewoordvoerder kon geen van beide bevestigen. De plofkraak had plaats rond 02.15 uur.

Het is de tweede plofkraak in een week tijd in Amsterdam. Vorige week zaterdag brak brand uit na een plofkraak aan Tussen Meer in de wijk Osdorp. Ook toen zagen getuigen na de plofkraak een scooter met twee personen wegrijden.