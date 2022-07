Zomergasten trapt af met 526.000 kijkers

Het nieuwe seizoen van Zomergasten is zondagavond afgetrapt met 526.000 kijkers. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Dit is een betere start dan de afgelopen twee jaar, toen de eerste uitzending van de reeks minder dan 400.000 mensen trok.

In de eerste aflevering was RTL-coryfee Humberto Tan te gast. De belangstelling voor Zomergasten wisselt doorgaans sterk. Bekendere namen weten vaak veel meer kijkers te trekken. De uitzendingen van Zomergasten met Youp van ’t Hek (2001, 1,3 miljoen), Mies Bouwman (2002, 1,1 miljoen) en Eberhard van der Laan (2017, 1,1 miljoen) zijn nog altijd het best bekeken.

Zomergasten staat op de negende plek van best bekeken programma’s van de zondagavond. De best bekeken uitzending van de zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Op dat tijdstip schakelden 1,78 miljoen mensen in op NPO 1. Verder staan er veel sportprogramma’s in de top 10, zoals het verslag van de Tour de France (1,1 miljoen kijkers), De Avondetappe (1 miljoen) en de F1-samenvatting op NPO 1 (963.000).