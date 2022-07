Aanrijding op A7 bij Midwolde door afvaldumping, geen gewonden

Op de A7 bij Midwolde in de provincie Groningen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een aanrijding met meerdere voertuigen plaatsgevonden als gevolg van afvaldumping op de snelweg. Er is niemand gewond geraakt. De politie waarschuwt mensen in het noorden van het land die de weg nog op moeten om alert te zijn op nieuwe acties.

De aanrijding vond plaats rond 02.45 uur. Volgens de politie waren er onder meer autobanden op de weg gedumpt. Ook op andere plekken ligt afval.

De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor het dumpen van het afval en vraagt weggebruikers hun rijgedrag aan te passen. “Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties”, aldus de politie op Twitter. Rijkswaterstaat gaat de weg vrijmaken.