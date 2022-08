Hof: aanslag op gebouw weekblad Panorama geen gerichte aanval

De aanslag met een raketwerper ruim vier jaar geleden op het gebouw waarin onder meer Panorama was gevestigd, was geen gerichte aanval op het weekblad of op de persvrijheid. Tot die conclusie is het gerechtshof in Amsterdam woensdag gekomen. Net als de rechtbank drie jaar geleden stelt het hof dat sluitend bewijs voor zo’n gerichte aanslag ontbreekt. In het gebouw waren meerdere bedrijven gevestigd.

De drie verdachten in de zaak, organisator Richard Z. (45) uit Woerden, schutter John P. (49) uit Beverwijk en chauffeur Mike van den B. (29) uit Zwijndrecht, kregen iets lagere straffen dan de rechtbank ze in 2019 oplegde. Z. kreeg vier jaar celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. P. en Van den B. kregen twee jaar en negen maanden celstraf. De rechtbank veroordeelde Z. eerder tot vier jaar cel en de beide anderen tot drie jaar cel.

Tegen de drie, die hun eerder opgelegde straf al hebben uitgezeten, eiste het OM vorige maand nog 75 maanden cel. De aanklager noemde de aanslag op het gebouw van Panorama toen opnieuw een gerichte aanval op de vrije pers, “passend in een patroon van geweld tegen journalisten en media” en “ondermijnend aan de democratische samenleving”.

Volgens het OM, dat in beroep ging juist omdat de rechtbank oordeelde dat er geen duidelijk motief voor de beschieting van het gebouw was, volgde de beschieting kort na een publicatie van Panorama over de actuele situatie in de onderwereld. De aanklager sprak van “een gerichte tegenactie van de zware georganiseerde criminaliteit”.

Bij de behandeling van de beroepszaak vorige maand zei Van den B. net als eerder bij de rechtbank dat hij erbij was toen de beschieting plaatsvond, maar dat hij was gevraagd om iemand te rijden en geen idee had wat er stond te gebeuren. Z, destijds president van de Woerdense chapter van motorclub Caloh Wagoh, benadrukte dat hij “geen organisator” was. P. was afwezig. De advocaten van de drie betichtten het OM van speculatie, giswerk en aannames.

Het Panorama-gebouw aan de Teleportboulevard in Amsterdam-Sloterdijk werd de avond van 21 juni 2018 onder vuur genomen. Niemand raakte gewond. Wel liep het gebouw forse schade op. Vijf dagen na de beschieting was er een aanslag op het pand van De Telegraaf.