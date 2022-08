Officieel warmste 14 augustus sinds begin van de metingen

Het is de warmste 14 augustus sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901. Volgens weerbureau Weer.nl was het kwik in De Bilt om 11.50 uur opgelopen naar 29,0 graden. Het oude dagrecord was 28,7 graden in 1973.

Het is in De Bilt dus nog niet eerder tropisch warm geworden op 14 augustus, maar deze zondag gaat dat wel gebeuren: de temperatuur zal in de middag nog verder stijgen, naar 32 of 33 graden.

Het wordt daarmee de vijfde tropische dag op rij van de hittegolf die aan de gang is.