Minister Van der Wal boos op afzeggers stikstofoverleg

De vleesverwerkende industrie, veevoederbedrijven en de supermarkten nemen geen verantwoordelijkheid voor de broodnodige transitie waar Nederland voor staat. Iedereen in de voedselketen is cruciaal voor de oplossing van de stikstofcrisis en andere problemen die daarmee samenhangen. Door niet bij het overleg aan te schuiven ontlopen sommige partijen een hele grote verantwoordelijkheid.

Dat zei stikstofminister Christianne van der Wal na afloop van het stikstofoverleg dat bemiddelaar Johan Remkes donderdag in Arnhem had met de bankensector. Bij dat overleg schoven verschillende bewindslieden en premier Mark Rutte aan. Ook Remkes was er niet over te spreken dat onder andere de supermarktensector had afgezegd.

Volgens Remkes is in Arnhem een goed verdienmodel voor de boeren besproken. De banken voelen zich verantwoordelijk voor het inkomen van boeren die anders gaan werken of die hun bedrijf verplaatsen. Ook het financieren van het overschakelen op andere producten is aan de orde gekomen, net als de mogelijkheid dat prijzen van bepaalde voedingsmiddelen omhoog moeten.

“Banken werken al vaak heel lang met hun klanten en hebben veel kennis”, aldus Remkes. “Het zijn natuurlijk geen liefdadigheidsinstellingen, maar ze willen wel een warme schouder zijn om tijdens de transitie op te leunen. Daarbij aangetekend dat boeren in de kern zelf verantwoordelijk zijn voor innovatie.”

Remkes benadrukte in Arnhem dat het tot nu toe te eenzijdig en alleen maar gaat over het opkopen van boerenbedrijven, terwijl er veel meer mogelijk is. Hij dringt aan op de door het kabinet beloofde toekomstvisie. Bewindslieden zeiden in Arnhem dat er in september een brief van het kabinet komt.