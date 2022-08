Boeren en trekkers langs de Vueltaroute in Woudenberg

In Woudenberg zijn enkele honderden boeren bijeen voor een demonstratie van Agractie tijdens de tweede etappe van de Vuelta. De wielrenners komen zaterdagmiddag rond 16.00 uur door het Utrechtse plaatsje heen. Tractoren, landbouwvoertuigen en vrachtwagens staan langs de route opgesteld in een lange rij en er hangen veel omgekeerde vlaggen.

De boerenactiegroep zei vrijdag duizenden mensen en honderden tractoren te verwachten op het actieterrein naast de route in Woudenberg. Maar met de opkomst tot nu toe is Agractie-voorman Bart Kemp naar eigen zeggen “tevreden”. De actie is bedoeld om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen.

Omdat de Ronde van Spanje ook in het buitenland wordt uitgezonden, zijn er leuzen te lezen in het Engels, zoals ‘Save the farmer’ en ‘SOS Dutch Farmers’. Die laatste tekst is ook in hooibalen neergelegd, zodat het vanuit de lucht zichtbaar is. De actievoerders willen zo internationaal een signaal afgeven en hun zorg uitspreken. De Vuelta wordt in 130 landen uitgezonden en trekt 100 miljoen kijkers, benadrukt de organisatie. Het is “jammer dat er acties nodig zijn”, maar “als het nodig is doen we er gewoon weer een tandje bij”, aldus boer en een van de organisatoren Wim Veldhuizen.

In een toespraak prees Kemp CDA-leider en minister Wopke Hoekstra, die vrijdag in het AD zei dat zijn partij het niet per se meer nodig vindt dat de doelen voor stikstofvermindering al worden gehaald in 2030, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. “Gisteren durfde Wopke Hoekstra als eerste uit de kast te komen. Daar was een behoorlijke periode van sterke aandrang voor nodig om hem zover te krijgen. Maar het ei is gelegd en hij heeft onomwonden gezegd: de kritische depositiewaarde (kdw) moet uit de wet en we moeten opnieuw beginnen” zei Kemp.

Hij denkt dat binnen de coalitie alleen D66 nog van gedachten moet veranderen: “Ik verwacht dat de ChristenUnie en VVD zullen volgen. Wopke heeft dit weloverwogen en goed voorbereid gedaan, en hij beseft dat dit staat en hij dit niet meer kan terugtrekken. Of het kabinet klapt, of D66 gaat overstag”, aldus de boerenvoorman.

De uitspraken van Hoekstra leidden tot politiek tumult. Dinsdag komt de Tweede Kamer terug van reces voor een debat over de kwestie.